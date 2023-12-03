Завтра в Баку будет до 19 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 4 декабря.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами прогнозируется туман.

Будет преобладать умеренный юго-западный ветер, утром он сменится на северо-западный. Температура воздуха ночью составит 7–11°, днем – 15–19° тепла. Атмосферное давление – 763 миллиметра ртутного столба, относительная влажность – 75–85 процентов ночью и 50–60 процентов днем.

В районах Азербайджана погода будет в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых районах возможен туман. Ветер – умеренный западный. Температура воздуха ночью составит 4–9°, днем – 18–23° тепла, в горах – ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 7–12° тепла.