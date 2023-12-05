Милли Меджлис утвердил законопроект о создании Агдеринского района

БАКУ /Trend/ - Законопроект "О создании Агдеринского района Азербайджанской Республики" был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Как сообщает во вторник Trend, согласно законопроекту, в состав новосозданного района войдут следующие населенные пункты:

- село Баш Гюнейпея в составе административно-территориального округа села Баш Гюнейпея Агдамского района, село Хатынбейли в составе административно-территориального округа села Хатынбейли, села Меликли и Газанчы в составе административно-территориального округа села Меликли, село Орта Гюнейпея в составе административно-территориального округа Орта Гюнейпея, села Сырхавенд, Баллыгая, Баширлар и Гарашлар в составе административно-территориального округа села Сырхавенд, село Ени Гаралар в составе административно-территориального округа села Ени Гаралар;

- город Агдере в составе административно-территориального округа города Агдере Тертерского района, село Агабейли в составе административно-территориального округа села Агабейли, села Джанятаг и Гюльятаг в составе административно-территориального округа села Джанятаг, села Чардаглы, Люлясаз и Мегрелалай в составе административно-территориального округа села Чардаглы, села Гасангая, Чилябюрт, Гёйарх и Маралянсаров в составе административно-территориального округа села Чайлы, село Кичик Гарабей в составе административно-территориального округа Кичик Гарабей, села Гызылоба, Сейсулан и Ярымджа в составе административно-территориального округа Гызылоба, села Ашагы Ортатаг, Гасапет и Дямирли в составе административно-территориального округа Ашагы Ортатаг, поселок Шихарх в составе административно-территориального округа поселка Шихарх, село Талыш в составе административно-территориального округа села Талыш, село Улу Гарабей в составе административно-территориального округа села Улу Гарабей, села Умудлу и Зейлик в составе административно-территориального округа села села Умудлу;

- село Черектар в составе административно-территориального округа села Черектар Кяльбаджарского района, села Чылдыран, Деведаши и Мехмана в составе административно-территориального округа села Чылдыран, села Довшанлы, Базаркенд и Хаяд в составе административно-территориального округа села Довшанлы, села Хейвалы и Яйыджы в составе административно-территориального округа села Хейвалы, село Гасанриз в составе административно-территориального округа Гасанриз, села Имарат Гервенд, Чапар, Зардахач в составе административно-территориального округа села Имарат Гервенд, села Колатаг и Дамгалы в составе административно-территориального округа села Колатаг, села Гызылгая и Юхары Ортатаг в составе административно-территориального округа Гызылгая, село Гозлу в составе административно-территориального округа села Гозлу, село Гозлукерпю в составе административно-территориального округа села Гозлукерпю, село Нарынджлар в составе административно-территориального округа села Нарынджлар, села Венгли, Чорманлы и Шахмансурлу в составе административно-территориального округа села Венгли.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и утвержден.

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