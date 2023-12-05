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В Баку на дороге Зыхский круг - аэропорт ограничена скорость движения

Общество Материалы 5 декабря 2023 15:55 (UTC +04:00)
В Баку на дороге Зыхский круг - аэропорт ограничена скорость движения

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В связи с наблюдающимися в настоящее время осадками и ветреной погодой, ограничение скорости на некоторых полосах автомобильной дороги Зыхский круг - аэропорт снижено на 20 км/ч.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в информации Центра интеллектуального управления транспортом.

"При этом на информационных табло высвечиваются знаки "Скользкая дорога" и "Сильный ветер". Водителей просят соблюдать установленное ограничение скорости", - говорится в сообщении.

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