Какие осложнения возможны при кори?

БАКУ /Trend/ - Вирус кори передается здоровому человеку от больного воздушно-капельным путем. Инкубационный период составляет минимум шесть дней.

Об этом сказал специалист-эксперт минздрава Азербайджана, врач-инфекционист Тайяр Эйвазов, сообщает Trend.

"Сначала начинается кашель, затем появляется сыпь, которая держится три дня. После того, как сыпь сходит, температура у больного падает. Корь может вызвать тяжелые осложнения. Это в первую очередь вирусная пневмония. Однако может развиться смешанная вирусно-бактериальная пневмония вследствие присоединения вторичной бактериальной инфекции. К поражениям дыхательных путей относятся, кроме того, ларинготрахеобронхиты, бронхолиты. Поражение пищеварительного тракта проявляется в виде диареи. В некоторых случаях могут развиться воспаление печени-гепатит и поражение яремных лимфатических узлов, и даже острый аппендицит. Воспаление среднего уха у детей встречается чаще и имеет бактериальное происхождение. В случае повреждения сердечно-сосудистой системы возможны миокардиты. Редко происходит повреждение нервной системы - энцефалиты и т. д.", - сказал он.

Врач-инфекционист отметил, что специфического лечения кори не существует, но в случае сопутствующих вторичных инфекций применяется антибактериальная терапия.

Отметим, что минздрав ранее распространил заявление, в котором говорится, что в целях обеспечения охраны здоровья детей и предотвращения распространения инфекции, согласно действующему в Азербайджане календарю профилактических прививок, все дети в возрасте 1 и 6 лет должны быть дважды вакцинированы прививками против кори, эпидемического паротита и краснухи.

"Детям, не получившим вовремя первую дозу вакцины, следует провести вакцинацию как можно раньше, а по достижении 6-летнего возраста необходимо ввести вторую дозу вакцины. Также следует как можно скорее вакцинировать 2-й дозой вакцины детей до 10 лет, которым по каким-либо причинам не были вовремя сделаны прививки. Детей до 10 лет, не получивших своевременно обе дозы вакцины, следует привить 1-й и 2-й дозами вакцины с интервалом не менее 4-х недель. Для вакцинации детей рекомендуется обращаться в медицинские учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь детям по месту жительства", - говорится в заявлении минздрава.