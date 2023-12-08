Названо количество иностранцев, работающих в Карабахе и Восточном Зангезуре

БАКУ /Trend/ - Выдача разрешения на работу осуществляется в рамках квоты трудовой миграции. А те, кто привлечен к трудовой деятельности на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, составляют в этом порядке исключение.

Об этом в пятницу в говорится в ответ на запрос Trend сообщили в Государственной миграционной службе Азербайджанской Республики,.

Было отмечено, что это исключение действует с первого января 2023 года по первое января 2028 года.

"Общественность будет регулярно информироваться о малейших изменениях в миграционном законодательстве.

По состоянию на первое декабря 2023 года количество иностранцев, имеющих действующие разрешения на осуществление оплачиваемой трудовой деятельности на освобожденных от оккупации территориях, составляет 2 943 человека. Продление разрешения на работу этим лицам осуществляется на основании заявлений работодателей", - говорится в сообщении.

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