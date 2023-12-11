Задержано лицо, осуществлявшее оптовую продажу ввезенной контрабандным путем пиротехники (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Задержано лицо, осуществлявшее оптовую продажу ввезенных контрабандой пиротехнических средств.

Об этом сообщило министерство внутренних дел Азербайджана, передает в понедельник Trend.

Как отмечает ведомство, поступила оперативная информация о том, что большое количество пиротехнических средств контрабандой ввезено в страну из Грузии и организована их оптовая продажа на подпольном складе в городе Гянджа. В результате осуществленных мер был задержан Ильхам Закироглу, 1985 года рождения, организовавший оптовую продажу ввезенных контрабандой пиротехнических средств. Было установлено, что Ильхам Закироглу по частям контрабандой завозил пиротехнические средства в страну, доставил их в Гянджу и организовал их оптовую продажу в различных районах республики, магазинах в торговом центре "Садарак". При осмотре в установленном законодательством порядке склада, принадлежащего Ильхаму Закироглу, было обнаружено большое количество различных видов пиротехнических устройств, стоимость которых на "черном рынке" составляет в целом более 300 тысяч манатов.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, в отношении задержанного решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Напомним, что легковоспламеняющиеся вещества и пиротехнические средства представляют серьезную угрозу здоровью людей и для окружающей среды. Эти средства могут привести к серьезным травмам глаз, необратимым нарушениям слуха и ожогам различной степени тяжести.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!