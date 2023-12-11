В Новханы состоялось открытие здания штаба конно-спортивного центра "Серхедчи" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в селе Новханы Абшеронского района состоялось открытие нового здания штаба конно-спортивного центра "Серхедчи".

Как сообщает в понедельник Trend, на мероприятии, которое началось с исполнения Государственного гимна, сначала минутой молчания была почтена память великого лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших свои жизни за восстановление территориальной целостности Азербайджанской Республики, освобождая родные земли от оккупации.

Выступивший на мероприятии заместитель начальника Государственной пограничной службы генерал-лейтенант Джавид Абдуллаев особо подчеркнул, что на высоком уровне продолжается выполнение задач, поставленных Президентом Азербайджанской Республики, победоносным Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, отметил развитие конного спорта в стране, воспитание сильных спортсменов. Он поздравил личный состав с открытием здания штаба в воинской части.

В завершении участникам мероприятия был продемонстрирован фотоуголок, отражающий историю воинской части. В крытом манеже были устроены соревнования с использованием наездниками специальных приемов с лошадьми, а на открытом манеже – соревнования по човгану.

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