В Баку содержание угарного газа в воздухе превысило норму

БАКУ /Trend/ - В Баку содержание угарного газа в атмосферном воздухе превысило норму.

Об этом в понедельник Trend сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.

Было отмечено, что мониторинг качества атмосферного воздуха ежедневно осуществляется через автоматические станции непрерывной работы по качеству воздуха на территории Сабаильского, Хатаинского, Низаминского, Наримановского районов города Баку, а также городов Сумгайыт и Гянджа.

На основании анализа данных, полученных со станций, в течение дня по показателям качества воздуха в городе Баку было выявлено содержание угарного газа выше нормы в 1,2 раза.

Причины этого связаны с интенсивным характером движения транспорта, деятельностью промышленных предприятий и человеческим фактором.

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