В Азербайджане будет осуществляться мониторинг в административных судах

БАКУ /Trend/ - Пленумом Верховного суда Азербайджанской Республики было принято постановление "О мерах защиты временного характера, применяемых в судебном порядке по делам об административных спорах".

Как сообщили в среду Trend в Верховном суде, данное решение направлено на устранение проблем, возникающих в судебной практике, связанных с защитными мерами временного характера, применяемыми в судебном порядке при рассмотрении административных споров, достижение более эффективных и функциональных механизмов правовой защиты в данной области, а также обеспечение единообразия правоприменительной практики по рассматриваемым вопросам.

Верховный суд также принял решение о проведении мониторинга деятельности судов в связи с применением указанного постановления пленума.

Мониторинг осуществляется в целях сбора, анализа, обобщения и оценки информации о состоянии применения судами норм, установленных в законодательстве касательно защитных мер временного характера, с учетом разъяснений, вынесенных в постановлении пленума.

Мониторинг будет проводиться в течение года (с 1 января 2024 года по 1 января 2025 года) с охватом всех административных судов и административных коллегий судов апелляционной инстанции Азербайджана.

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