БАКУ /Trend/ - В Азербайджане коммерческие споры исключаются из сферы применения медиации.

Как сообщает в субботу Trend, это нашло отражение в предлагаемых изменениях в закон "О медиации", включенных в повестку заседания Милли Меджлиса, которое состоится 19 декабря.

Было отмечено, что изменения связаны с развитием и расширением механизма решения коммерческих споров через институт арбитража, который считается одним из альтернативных средств урегулирования споров, что отражено в законопроекте "Об арбитраже", представленном в Милли Меджлис.

В проекте предлагается исключить требование об участии в предварительной медиационной сессии по досудебным коммерческим спорам.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!