В 2015-2020 гг. не было произведено фильмов по 20 приобретенным сценариям - Счетная палата Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В 2015-2020 годах не было произведено фильмов по 20 сценариям, приобретенным на сумму 282,5 тысячи манатов.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в информации Счетной палаты об аудите, проведенном в министерстве культуры и Агентстве кино Азербайджанской Республики

Согласно информации, в ходе текущего аудита также отмечены резкие различия между спросом на государственные средства и показателями исполнения. Хотя участие частных студий в производстве фильмов изначально не прогнозировалось, в течение года этим студиям были выплачены средства, связанные с 9 фильмами. Было снято в 2,7 раза меньше художественных фильмов, чем планировалось. На 1 фильм было потрачено на 34,8% больше средств, чем предусматривалось изначально.

В результате аудита было установлено, что контракты по выбранным проектам и сценариям во многих случаях не заключались, а в последующие годы снова проводились аналогичные конкурсы, в 2015-2020 годах не было произведено фильмов по 20 сценариям, приобретенным на сумму 282,5 тыс. манатов.

Конкурс, охватывающий 2022 год, был реализован с задержками, а в 2023 году до конца периода, охватываемого аудитом, не были заключены контракты и не была обеспечена реализация проектов. Низкий уровень исполнения средств был связан именно с этими факторами, говорится в информации Счетной палаты.

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