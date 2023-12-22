В Азербайджане вносятся изменения в закон о статусе военнослужащих

БАКУ /Trend/ - Офицеры смогут увольняться со службы по собственному желанию по истечении не пятилетнего, а 10-летнего срока службы.

Как сообщает Trend, это отражено в предложенном изменении в закон "О статусе военнослужащих", которое было вынесено на обсуждение Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана на сегодняшнем заседании.

Кроме того, согласно проекту, в отношении военнослужащих, до окончания срока военной службы которых в 20 календарных лет осталось не более 3 календарных лет, а также военнослужащих, отслуживших 20 календарных лет и более, при увольнении с военной службы до завершения срока военной службы в течение 25 календарных лет, до даты вступления в силу законопроекта будут применяться нормы закона "О трудовых пенсиях", действующие до 1 января года 2024 года. Эти нормы позволят военнослужащим всесторонне пользоваться полагающимися правами.

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в третьем чтении.

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