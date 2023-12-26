В продажу поступят билеты на автобусные рейсы в Карабах на январь

БАКУ /Trend/ - Билеты на регулярные автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории на январь 2024 года, организованные Азербайджанским агентством наземного транспорта (AYNA), подведомственным министерству цифрового развития и транспорта, поступят в продажу 28 декабря в 11:00.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство.

Для обеспечения безопасности, синхронизации разрешения на въезд на освобожденные от оккупации территории с процессом покупки билетов, определения лиц, которым будут предоставлены льготы, портал онлайн-продажи билетов интегрирован в соответствующие информационные системы.

Граждане должны ввести в систему данные документа, удостоверяющего личность, чтобы купить билет. Билет может быть использован только гражданином, который будет идентифицирован по удостоверению личности. Передача его другому лицу невозможна. Пассажиры могут заранее одновременно приобрести билеты туда и обратно по указанным направлениям онлайн через портал www.yolumuzqarabaga.az

Первые регулярные автобусные маршруты в Шушу и Агдам были запущены 24 января 2022 года. На сегодня выполнены 664 рейса, 27 229 пассажиров посетили освобожденные от оккупации территории.

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