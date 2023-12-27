Пострадавший при разрыве мины в Агдаме доставлен в Баку

БАКУ /Trend/ - Сотрудник Агентства Азербайджанской Республики по разминированию Заур Махмудов, получивший ранения в результате разрыва мины в Агдамском районе, доставлен в Баку.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Азербайджанском медицинском университете.

Согласно информации, вчера вечером З.Махмудов был помещен в травматологическое отделение Учебной хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета.

Отметим, что 26 декабря на освобожденной от оккупации территории села Сарыджалы Агдамского района произошел взрыв противопехотной мины.

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