На территории поселка Зых города Баку обнаружен автомат

БАКУ /Trend/ - Сотрудники полиции МВД Азербайджана продолжают профилактические мероприятия по добровольной сдаче населением незаконно хранящегося огнестрельного оружия.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на МВД, 5 января в столице и в отдельных регионах республики сотрудники полиции изъяли пять винтовок разных марок.

Сотрудниками 33-го отделения Сураханского районного Управления полиции на территории поселка Зых обнаружено автоматическое оружие АКМ со стертыми номерами, 30 патронов и один коробчатый магазин.

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