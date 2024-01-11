Роль азербайджанских СМИ на выборах носит очень специфический характер - Фуад Джавадов

БАКУ /Trend/ - Роль азербайджанских СМИ на выборах носит весьма специфический характер.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Фуад Джавадов во время выступления на совещании, посвященном возможностям равной предвыборной агитации и основам деятельности субъектов СМИ на внеочередных президентских выборах в Азербайджанской Республике.

Он отметил, что участие СМИ в избирательном процессе начинается после объявления выборов.

"СМИ так или иначе участвуют в предвыборной агитации. Информация, поступающая в СМИ во время выборов, является одним из факторов, непосредственно влияющих на избирательную активность", - добавил Ф.Джавадов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!