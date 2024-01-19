TƏBİB наделен новыми полномочиями

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане внесены изменения в "Положение об организации и ведении электронного информационного банка по вопросам реализации прав детей".

Как сообщает в пятницу Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Согласно решению, пользователями электронного банка данных являются Государственный комитет Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей, министерство внутренних дел Азербайджанской Республики, министерство юстиции Азербайджанской Республики, министерство науки и образования Азербайджанской Республики, министерство здравоохранения Азербайджанской Республики, министерство труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики, министерство молодежи и спорта Азербайджанской Республики, Государственная миграционная служба Азербайджанской Республики, Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы опеки и попечительства местного самоуправления.

Отметим, что ранее в данном списке вместо TƏBİB значилось Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию.

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