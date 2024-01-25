Названо количество квартир в Азербайджане, выданных инвалидам Чернобыля

БАКУ /Trend/ - Особая забота Президента Ильхама Алиева о людях с ограниченными возможностями позволила с каждым годом усиливать меры социальной защиты в отношении лиц, получивших инвалидность в связи с Чернобыльскими событиями.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель правления Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Вугар Бехбудов во время выступления на пресс-конференции.

"Согласно распоряжению главы государства от 25 января 2021 года, наряду с инвалидами войны и семьями шехидов, в 2021-2025 годах квартирами или частными домами должны быть обеспечены лица с инвалидностью, полученной в связи с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС, независимо от даты их постановки на учет, что является еще одним проявлением особой заботы о них.

Так, в 2021 году этим лицам была предоставлена 271 квартира, а за последние три года - более 400", - добавил В.Бехбудов.

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