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В 2023 году в Азербайджане 91 человеку присвоено звание ветерана труда

Общество Материалы 25 января 2024 14:28 (UTC +04:00)
В 2023 году в Азербайджане 91 человеку присвоено звание ветерана труда

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за 2023 год было присвоено звание и вручены удостоверения ветерана труда 91 человеку.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил председатель правления Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Вугар Бехбудов во время выступления на пресс-конференции.

"В 2023 году региональными филиалами агентства и бакинскими центрами DOST были подготовлены и вручены 2 714 удостоверений "член семьи шехида". Процесс вручения удостоверений членам семей шехидов продолжается", - добавил В.Бехбудов.

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