В продажу поступят билеты на автобусные рейсы в Карабах на февраль

БАКУ /Trend/ - Билеты на регулярные автобусные рейсы на освобожденные от оккупации территории на февраль 2024 года, организованные Азербайджанским агентством наземного транспорта (AYNA), подведомственным министерству цифрового развития и транспорта, поступят в продажу 28 января в 11:00.

Об этом Trend сообщает в четверг со ссылкой на министерство.

Для обеспечения безопасности, а также синхронизации разрешения на въезд на освобожденные от оккупации территории с процессом покупки билетов, определения лиц, которым будут предоставлены льготы, портал онлайн-продажи билетов интегрирован в соответствующие информационные системы.

Граждане должны ввести в систему данные документа, удостоверяющего личность, чтобы купить билет. Билет может быть использован только гражданином, который будет идентифицирован по удостоверению личности. Передача билета другому лицу невозможна. Пассажиры могут заранее одновременно приобрести билеты туда и обратно по указанным направлениям онлайн через портал www.yolumuzqarabaga.az

Напомним, что первые регулярные автобусные маршруты в Шушу и Агдам были запущены 24 января 2022 года. На сегодня выполнены 680 рейсов, 27 822 пассажира посетили освобожденные от оккупации территории.

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