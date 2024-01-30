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Названо число физических и юридических лиц, обратившихся для занятия предпринимательством в Ханкенди

Общество Материалы 30 января 2024 13:25 (UTC +04:00)
Названо число физических и юридических лиц, обратившихся для занятия предпринимательством в Ханкенди

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - 107 физических и юридических лиц обратились с желанием заниматься предпринимательством в Ханкенди.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на пресс-конференции, посвященной деятельности Государственной службы по имущественным вопросам Азербайджана в 2023 году и предстоящим задачам, заявил начальник службы Метин Эйнуллаев.

"С целью развития предпринимательства на освобожденных от оккупации территориях, а также в городе Ханкенди мы обратились к субъектам предпринимательства", - отметил М.Эйнуллаев.

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