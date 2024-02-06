Стали известны даты выплат пенсий с повышением в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - 9 февраля в Азербайджане начнется совместная выплата пенсий с новыми повышениями.

Как сообщает во вторник Trend, информацию об этом распространило министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что Государственный фонд социальной защиты, подведомственный министерству, начнет выплату пенсий за февраль 9 февраля.

В этот день будет осуществлена выплата пенсий по городам Баку и Сумгайыт, а также по Абшеронскому району. Пенсии будут выдаваться с повышением на основе индексации на 11,2 процента.

Повышение применяется с начала этого года, и январское повышение будет добавлено к этой сумме и выплачено пенсионерам.

Согласно соответствующему графику, пенсии за февраль для других регионов республики, а также пенсии за этот месяц лицам, имеющим право на льготную пенсию, будут выплачиваться на следующей неделе в повышенном размере на основе индексации.

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