Стало известно количество ожидающих проезда на "Красном мосту" грузовиков

БАКУ /Trend/ - На таможенном посту "Красный мост", расположенном на азербайджано-грузинской границе, ждут проезда 300 грузовиков.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщает Азербайджанское агентство наземного транспорта.

Было отмечено, что на таможенном посту "Билясувар" ожидают проезда 47 грузовиков, 106 - на таможенном посту "Астара", 14 - на таможенном посту "Мазымгара", 45 - на таможенном посту "Самур" и 5 - на таможенном посту "Ханоба".

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