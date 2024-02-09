Ведутся переговоры о проведении местных и международных спортивных соревнований в Ханкенди - министр

БАКУ /Trend/ - Ведутся переговоры с соответствующими федерациями о проведении местных и международных спортивных соревнований в освобожденном от оккупации городе Ханкенди.

Об этом сказал журналистам министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов после открытия спортивного комплекса в поселке Тюркан, сообщает в пятницу Trend.

"Как вы знаете, в период после обеспечения территориальной целостности нашей страны, в Карабахском регионе были проведены различные спортивные соревнования. Также из Ханкенди в Баку будет организован марафон. Конечно, такие мероприятия будут продолжаться", - сказал он.

Министр отметил, что в этом году в поселках города Баку будут сданы в эксплуатацию еще три спортивных комплекса. Спортивное сооружение, сданное сегодня в эксплуатацию, построено в соответствии с социально-экономической программой развития города Баку и его поселков.

"Здесь созданы условия для занятий несколькими видами спорта", - добавил он, отметив, что это хорошая возможность для жителей поселка.

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