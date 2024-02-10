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В Ходжавенде произошел взрыв – есть пострадавший

Общество Материалы 10 февраля 2024 11:14 (UTC +04:00)
В Ходжавенде произошел взрыв – есть пострадавший

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Ходжавенде взорвалось взрывное устройство военного назначения.

Как сообщает в субботу Trend, информацию об этом распространила региональная группа пресс-службы МВД Азербайджана.

Сообщается, что 10 февраля около 09:30 в полицию поступила информация о взрыве взрывчатки военного назначения на пчеловодческом хозяйстве на территории села Чартар Ходжавендского района.

В результате взрыва, Алескеров Самир Физули оглу (1996 года рождения) получил травму руки и был тут же госпитализирован.

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