Марокканские журналисты посетили Агдам, Аскеран и Шушу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках визита в Азербайджан группа марокканских журналистов посетила города Агдам, Шуша и поселок Аскеран Карабахского экономического района.

Как сообщает в субботу Trend, информацию об этом распространил Госкомитет по работе с диаспорой.

Было отмечено, что делегация сначала осмотрела в городе Агдам руины комплекса "Имарат" Панахали хана, Джума-мечети и Агдамского государственного драматического театра, став свидетелем актов вандализма, совершенных армянами. Гостям была предоставлена подробная информация о разрушении исторических памятников, восстановительных и реконструкционных работах, проводимых в соответствии с Генеральным планом Агдама.

Затем делегация, направившаяся в Аскеран, осмотрела обнаруженное там массовое захоронение, и провела съемки.

Начав с центральной площади города Шуша, гости осмотрели расстрелянные памятники известных деятелей культуры Азербайджана - Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли, а также посетили мечеть "Ашагы Говхар Ага", Шушинскую крепость, Джыдыр дюзю.

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