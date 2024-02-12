Бронхоэктатическая болезнь бывает врожденной или приобретенной - завотделом минздрава Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Бронхоэктатическая болезнь бывает врожденной или приобретенной.

Как сообщает в понедельник Trend, об том сказал заведующий отделом НИИ легочных заболеваний минздрава Азербайджана Ильгар Мустафаев.

"Бронхоэктатическая болезнь – хроническое необратимое гнойно-воспалительное заболевание патологически расширенных и деформированных бронхов. Бронхоэктатическая болезнь классифицируется по разным критериям. Так, по своей этиологии заболевание бывает первичным (врожденным) и вторичным (приобретенным). В то же время, по своему строению может быть цилиндрическим, мешковидным и смешанным, а по распространению - единичным или многочисленным. Кроме того, по клиническому течению бронхоэктатическая болезнь разделяется на бронхитическую стадию, стадию выраженных клинических проявлений и стадию осложнений.

Деструкция (расширение) бронхов и задержка выведения бронхиального секрета способствуют развитию и прогрессированию воспалительного процесса. Необратимые изменения стенки бронхов приводят к бронхоэктатической болезни. Болезнь развивается преимущественно в мелких бронхах", - отметил И.Мустафаев.

Отвечая на вопрос, при каких обстоятельствах может возникнуть бронхоэктатическая болезнь, завотделом НИИ пояснил, что бронхоэктатическая болезнь бывает врожденной и приобретенной.

"К врожденным факторам возникновения болезни относятся генетическая предрасположенность (кистозный фиброз - муковисцидоз), дефицит альфа1 - антитрипсина (синдром неподвижных ресничек), патологии бронхиального дерева (синдром Уильяма-Кэмпбелла), кистозная гипоплазия легких (поликистоз), первичный иммунодефицит.

К приобретенным факторам относятся хронические инфекционные заболевания дыхательных путей, неадекватное или неполное лечение инфекционных поражений дыхательных путей, инородные тела и другие факторы", - подчеркнул И.Мустафаев.

Он упомянул, что основной жалобой пациентов в большинстве случаев является продуктивный кашель.

"В период ремиссии выделение мокроты сопровождается слизистыми, слизисто-гнойными выделениями, а при обострениях - гнойными выделениями. При так называемых сухих бронхоэктазах кашель бывает сухой, с небольшим количеством мокроты. Наличие большего количества мокроты утром и увеличение ее количества в период обострения является диагностическим критерием. В некоторых случаях наблюдаются кровохарканье, одышка, симптомы общей интоксикации.

У данных пациентов оценку состояния следует начинать со сбора анамнеза и осмотра. Также очень важно физическое обследование. У большинства больных наблюдается, преимущественно в средней и тяжелой формах, эмфизематозная форма грудной клетки, симптом барабанных палочек и акроцианоз.

Изменения перкуторного звука различны в зависимости от масштаба и стадии патологического процесса (притупление, тимпанит, коробчатый звук). При аускультации легких над бронхоэктазами, в зависимости от степени поражения, выслушиваются односторонние, двусторонние сухие и влажные хрипы", - сказал он.

Он также заявил, что врачи должны диагностировать бронхоэктатическую болезнь у пациентов, которые обращаются с хроническим кашлем и отделением мокроты, кровохарканьем, повторными пневмониями.

"При объективном осмотре признаком этого заболевания являются постоянные влажные хрипы, выслушиваемые над легкими", - также подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, какие лабораторно-инструментальные исследования используются при диагностике бронхоэктатической болезни, заведующий отделом минздрава отметил, что, в лабораторных исследованиях важны общий и биохимический анализы крови.

"В инструментальной диагностике первоначально проводится рентгенография легких. Однако "золотым стандартом" диагностики считается высокочастотная компьютерная томография. В лечебно-диагностических целях проводят бронхоскопию и спирометрическое исследование для оценки внешних дыхательных функций легких.

Следует отметить, что есть два принципа лечения этого заболевания - консервативный и хирургический.

При консервативном лечении, в период обострения используются противовирусные препараты, антибиотики, муколитики, бронхолитики, детоксикационные мероприятия, лечебная бронхоскопия, а в период ремиссии - постуральный дренаж, вибрационный массаж, муколитики, иммуномодуляторы.

Хирургическое лечение при патологическом процессе является односторонним (состоит из резекции (удаления) одного или нескольких сегментов, долей)", - добавил И.Мустафаев.

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