Нуждающиеся в жилье семьи шехидов в связи с антитеррористическими мероприятиями в Карабахе также будут обеспечены квартирами

БАКУ /Trend/ - Подписанные сегодня Президентом Ильхамом Алиевым распоряжения еще раз свидетельствуют о том, что социальная защита семей шехидов и лиц с инвалидностью, связанной с войной, находится в центре постоянного внимания главы государства, и что они окружены высокой заботой.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, распоряжение "О внесении изменений в распоряжение №3493 Президента Азербайджанской Республики от 29 сентября 2022 года" О финансировании за счет средств государственного обязательного личного страхования мероприятий, связанных с социальной защитой и социальным обеспечением лиц с установленной инвалидностью в связи с войной, и семей шехидов" предусматривает продление срока его действия. С этой целью слова "2022-й и 2023-й" в части I предыдущего распоряжения были заменены словами "2022-2025-й".

Отметим, что действующим законодательством предусмотрено использование страховых средств, формируемых из поступивших страховых взносов по государственному обязательному личному страхованию, для финансирования мероприятий, связанных с социальной защитой и социальным обеспечением лиц с установленной инвалидностью в связи с войной и семей шехидов.

В новом распоряжении главы государства "О внесении изменений в распоряжение Президента Азербайджанской Республики №2449 от 25 января 2021 года "О ряде мер, связанных с улучшением социально-бытовых условий лиц с установленной инвалидностью и семей шехидов в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики" говорится, что в пункте 1.2 предыдущего распоряжения слова "2020-2022" заменены словами "2020-2023".

Таким образом, министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана в период, охваченный новым распоряжением (2021-2025 гг.), предусматривается поэтапное обеспечение квартирой или частным домом также семей шехидов и лиц, которые были взяты на учет в местных органах исполнительной власти в качестве нуждающихся в жилье и чья инвалидность была установлена в связи с защитой территориальной целостности, независимости, конституционного строя Азербайджана в ходе антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахе в 2023 году.

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