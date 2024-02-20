Искусственный интеллект уже присутствует во всех аспектах жизни в мире - эксперт

БАКУ /Trend/ - Искусственный интеллект уже присутствует во всех аспектах жизни в мире.

Об этом во вторник Trend заявил эксперт по ИКТ Эльвин Аббасов.

Он отметил, что вся деятельность в социальных сетях регулируется искусственным интеллектом.

"Во многих странах мира процессы контролируются искусственным интеллектом. До прошлого года ходили разговоры о том, что искусственный интеллект отнимает у людей какие-то профессии. Но сейчас это не так. В настоящее время искусственный интеллект используется во всех профессиях, как физически (оборудование), так и в программном обеспечении.

В целом, в то время, когда технологии развиваются быстрыми темпами, должны быть новые подходы. Можно сказать, что искусственный интеллект отнял у нас почти все профессии. Просто ведутся дискуссии о том, каким профессиям дать искусственный интеллект, а каким нет. Мы видим, что ноги и руки-роботы тоже на искусственном интеллекте. Более ранние протезы ушли в историю", - отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что сегодня азербайджанская молодежь использует искусственный интеллект для управления видео, изображениями и данными.

"Но, к сожалению, искусственный интеллект еще не полностью внедрен в государственное управление нашей страны. Влияние искусственного интеллекта на нашу жизнь - это социологический вопрос. Люди думают, что после развития технологий люди останутся без работы. Мировой опыт показывает, что такой страх был и во время промышленных революций. Но позже появились и развивались новые профессии", - добавил эксперт.

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