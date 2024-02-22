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В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО)

Общество Материалы 22 февраля 2024 21:16 (UTC +04:00)
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку состоялось совещание глав и представителей делегаций, прибывших на Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг), сообщает в четверг Trend.

Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке пройдет в Национальной арене гимнастики 23-25 февраля. В соревнованиях примут участие представители 32 стран.

В соревнованиях по прыжкам на батуте среди женщин Азербайджан представит Сельджан Махсудова, в соревнованиях среди мужчин выступят Гусейн Аббасов, Ниджат Мирзаев и Мехти Алиев.

В соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке страну представят Михаил Малкин, Адиль Гаджизаде, Тофиг Алиев, Билал Гурбанов.

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В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО)
В Баку состоялось совещание глав делегаций, прибывших на Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО)
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