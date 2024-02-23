ФК "Карабах" вышел в 1/8 финала Лиги Европы (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" вышел в 1/8 финала Лиги Европы.

Как передает Trend, в рамках стадии плей-офф Лиги Европы состоялся ответный матч между азербайджанским клубом «Карабах» и португальской «Брагой».

Матч, состоявшийся на республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова, завершился поражением "Карабаха" со счетом 3:2. Голы забили Роджер Фернандеш, 71, Альваро Джало, 83, Матеуш Силва, 102, Банза, (115-я минута, пенальти), Нариман Ахундзаде, 120+2 (2:3).

Представитель Азербайджана, победивший в Португалии со счетом 4:2, выиграл по сумме двух встреч со счетом 6:5 и вышел в 1/8 финала.