Азербайджанские батутисты выступили в квалификации Кубка мира в Баку

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские батутисты Гусейн Аббасов, Ниджат Мирзаев и Мехти Алиев выступили в квалификации Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку, сообщает в пятницу Trend.

В квалификации индивидуальных прыжков на батуте Гусейн Аббасов занял 50 место с результатом 53.980 балла, Ниджат Мирзаев получил от судей 52.650 балла и расположился на 53 позиции, а Мехти Алиев занял 57 место с результатом 49.300 балла.

Завтра, во второй соревновательный день, Гусейн Аббасов и Ниджат Мирзаев выступят в квалификационном соревновании синхронных прыжков на батуте.

Напомним, что азербайджанская гимнастка Сельджан Махсудова ранее вышла в полуфинал Кубка мира в индивидуальной программе прыжков на батуте.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 23-25 февраля. В соревнованиях принимают участие гимнасты из 32 стран.

Этап Кубка мира в Баку является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года для гимнастов, выступающих в индивидуальной программе прыжков на батуте.

В соревнованиях по прыжкам на батуте среди женщин Азербайджан представляет Сельджан Махсудова, среди мужчин - Гусейн Аббасов, Ниджат Мирзаев и Мехти Алиев.

В соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке страну представляют Михаил Малкин, Адиль Гаджизаде, Тофиг Алиев, Билал Гурбанов.

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