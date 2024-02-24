В Азербайджане в апреле пять дней подряд будут нерабочими

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане по случаю праздника Рамазан пять дней подряд будут нерабочими.

Как сообщает Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней переставлены местами рабочий день 12 апреля и выходной день 6 апреля.

Отметим, что в этом году 10, 11 апреля отмечается праздник Рамазан. Поскольку 13 и 14 апреля приходятся на субботу и воскресенье, то в связи с праздником Рамазан 5 дней - 10, 11, 12, 13 и 14 апреля - будут нерабочими. 6 апреля, которое приходится на субботу, будет рабочим днем.

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