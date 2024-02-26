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Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)

Общество Материалы 26 февраля 2024 11:35 (UTC +04:00)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ чтит память жертв Ходжалинского геноцида.

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида, одной из самых страшных трагедий ХХ века, продолжается посещение памятника Ходжалинскому геноциду "Крик матери".

Памятник посещают представители интеллигенции, общественности, школьники и другие граждане, которые возлагают к памятнику цветы.

Отметим, что сегодня 32-я годовщина Ходжалинского геноцида. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные отряды при участии 366-го полка бывшей советской армии, дислоцированного в городе Ханкенди, разрушили город. В результате очередной массовой резни, совершенной армянскими агрессорами против азербайджанского народа, с особой жестокостью были убиты 613 человек (в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков), 1 275 мирных жителей были взяты в плен, а судьба 150 человек до сих пор неизвестна. В результате 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 - одного из них.

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Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
Азербайджанская общественность посещает памятник "Крик матери" (ФОТО)
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