Обсуждены перспективы сотрудничества между Фондом тюркской культуры и наследия и Казахстаном

БАКУ /Trend/ - Президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова в рамках официального визита в Республику Казахстан встретилась с министром культуры и информации Казахстана Аидой Балаевой.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, на встрече было подчеркнуты существующие связи сотрудничества между Фондом и страной-учредителем организации Казахстаном. Стороны обсудили направления деятельности Фонда в текущем и следующем годах в области защиты и популяризации богатого культурного наследия Казахстана.

В ходе беседы также состоялся обмен мнениями по вопросам реализации «Конвенции об охране тюркского культурного наследия», возложенной на Фонд в рамках стратегической программы "Видение Тюркского мира-2040". Было рассказано о создании Совета Фонда, а также о подготовительной работе, проведенной к заседанию Совета с участием министров культуры стран-членов организации.

Министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева, подчеркнув значимость для тюркского мира Конвенции, подготовленной Фондом, выразила уверенность в оказании необходимой поддержки сотрудничеству в этой области. Она также высоко оценила усилия организации по созданию Совета Фонда и подтвердила свое участие в заседании Совета, проведение которого планируется в марте текущего года.

Встреча продолжилась обсуждением дальнейших перспектив сотрудничества между Фондом и Казахстаном и вопросов, представляющих взаимный интерес.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!