БАКУ /Trend/ - Стартовал второй этап ультрамарафона Ханкенди-Баку, организованного совместно министерством молодежи и спорта, Бакинским городским кольцом и Федерацией легкой атлетики Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на İdman.biz, второй день спортсмены начали в Евлахе.

На втором этапе марафона, организованном под девизом "Вперед с гордостью", участники преодолеют расстояние от Евлаха до Уджара. Спортсмены определят лучших в беге на 84 км.

Спортсмены доберутся до столицы 4 марта, преодолев этапы Уджар – Гаджигабул (88 км), Гаджигабул – Гобустан (70 км) и Гобустан – Баку (55 км). Победители каждого этапа будут награждены отдельно, а победители ультрамарафона – главным призом.

Отметим, что всего в ультрамарафоне участвуют 64 спортсмена. Среди них - представители Турции, Мексики и Молдовы.

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