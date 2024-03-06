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Ряду школ в Азербайджане сделаны серьезные предупреждения - госагентство

Общество Материалы 6 марта 2024 14:02 (UTC +04:00)
Ряду школ в Азербайджане сделаны серьезные предупреждения - госагентство

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Ряду школ в Азербайджане сделаны серьезные предупреждения.

Как сообщает в среду Trend, об этом на брифинге сказал директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров.

По его словам, в старших классах возникают проблемы с посещаемостью.

"За последние две недели в школах был проведен мониторинг и выявлены недостатки, связанные с посещаемостью. В связи с этим были сделаны серьезные предупреждения. Мониторинги будут продолжены", - сказал Багиров.

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