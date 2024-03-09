Во Франции мусульмане подвергаются давлению - Нурредин Белхут

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что Азербайджан является светским государством, он подвергается исламофобии.

Как сообщает Trend, об этом сказал ректор парижского Факультета исламских наук Нурредин Белхут во время панельной дискуссии на международной конференции "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", проходящей в Баку.

"Исламофобия - непростая проблема. Во Франции проживает, пожалуй, более 10 миллионов мусульман. И они подвергаются давлению. Например, подвергаются дискриминации, когда хотят открыть компанию, предприятие", - сказал он.

Отметим, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

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