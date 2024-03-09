Мы можем сообща бороться с исламофобией и преодолеть ее - Хусейн Ишыксал

БАКУ /Trend/ - Мы можем сообща бороться с исламофобией, и преодолеть ее.

Как сообщает Trend, об этом сказал специальный советник Президента Турецкой Республики Северного Кипра по международным отношениям и дипломатии, профессор Хусейн Ишыксал на сессии, посвященной теме "Акты преднамеренного разрушения и оскорбления исламского культурного и религиозного наследия в немусульманских странах", в рамках международной научной конференции "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", проходящей в Баку.

Он отметил, что случаи исламофобии наблюдались на протяжении всей истории. "Возможно, в то время это не называлось исламофобией, но такие случаи были. Исламофобия становится более очевидной в Европе по мере того, как мусульмане начинают проявлять себя в обществе", - сказал Ишыксал.

Напомним, что в Баку при совместной организации Международного центра мультикультурализма, Центра анализа международных отношений, Форума межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группы проходит международная научная конференция "Защита разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году", посвященная 2-й годовщине Международного дня борьбы с исламофобией.

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