Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В отношении Алескера Мамедли и Руслана Иззетли избрана мера пресечения в виде ареста (Обновлено)

Общество Материалы 9 марта 2024 19:08 (UTC +04:00)
В отношении Алескера Мамедли и Руслана Иззетли избрана мера пресечения в виде ареста (Обновлено)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Один из основателей "Платформы III Республики" Руслан Иззетли также приговорен к заключению под стражей сроком на 4 месяца.

Как передает Trend, решение было вынесено сегодня в Хатаинском районном суде под председательством судьи Сулханы Гаджиевой.

18:42 (GMT+4) Соучредитель Toplum TV, медиаэксперт Алескера Ахмедоглу (Мамедли) приговорен к заключению под стражей сроком на 4 месяца.

Как передает Trend, решение было вынесено сегодня в Хатаинском районном суде под председательством судьи Сулханы Гаджиевой.

В настоящее время рассматривается представление об одном из основателей Третьей республиканской платформы Руслане Иззетли.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости