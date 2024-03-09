В отношении Алескера Мамедли и Руслана Иззетли избрана мера пресечения в виде ареста (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Один из основателей "Платформы III Республики" Руслан Иззетли также приговорен к заключению под стражей сроком на 4 месяца.

Как передает Trend, решение было вынесено сегодня в Хатаинском районном суде под председательством судьи Сулханы Гаджиевой.

18:42 (GMT+4) Соучредитель Toplum TV, медиаэксперт Алескера Ахмедоглу (Мамедли) приговорен к заключению под стражей сроком на 4 месяца.

Как передает Trend, решение было вынесено сегодня в Хатаинском районном суде под председательством судьи Сулханы Гаджиевой.

В настоящее время рассматривается представление об одном из основателей Третьей республиканской платформы Руслане Иззетли.