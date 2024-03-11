Минздрав Азербайджана обратился к населению в связи с началом месяца Рамазан

БАКУ /Trend/ - Сбалансированное питание во время месяца Рамазан очень важно.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал специалист-эксперт министерства здравоохранения Азербайджана, терапевт Закир Гулиев.

По его словам, ввиду увеличения жары и влажности в часы между ифтаром и сухуром (вечерний и утренний приемы пищи) с целью удовлетворить потребности организма в жидкости необходимо выпивать 2-2,5 литра воды.

"Употребление чая и кофе, повышающих потребность организма в жидкости, следует свести к минимуму. Особенно тем, у кого проблемы с весом и высоким уровнем сахара, во время Рамазана рекомендуется отдавать предпочтение минеральной воде, которая удовлетворяет потребности организма в жидкости", - отметил он.

Терапевт подчеркнул, что длительное голодание во время поста нарушает баланс сахара в крови.

"Лицам с диабетом обычно рекомендуется 3 основных приема пищи (завтрак, обед и ужин) и 3 перекуса в течение дня. Диабетикам с риском гипогликемии, желающим поститься, рекомендуется проконсультироваться с лечащим врачом. Голодание во время поста может вызвать определенные проблемы для людей с почечной недостаточностью. Функции почек у этих людей ослабевают из-за потери жидкости. Людям с почечной недостаточностью также следует проконсультироваться со своим врачом. Людям с хроническими заболеваниями, особенно гипертонией, болезнями сердца, следует принимать лекарства в определенное время. Пациентам этой группы не рекомендуется поститься без консультации врача-специалиста. Беременным женщинам и кормящим матерям при желании держать пост следует проконсультироваться с врачом-гинекологом. Также в острой стадии любого заболевания, при активной инфекции, пост без консультации врача может нанести вред организму", - сообщил он.

З.Гулиев упомянул, что после длительного голодания не следует принимать пищу быстро, так как гормоны, создающие ощущение сытости, выделяются уже через 20 минут и устраняют желание есть.

"Слишком быстрое употребление пищи в большом количестве может вызвать очень серьезные проблемы со здоровьем. Во время ифтара в первую очередь в рационе питания следует отдавать предпочтение супам, овощам и салатам. В то же время, употребление излишне жареной и жирной пищи должно быть минимальным.

Также во время Рамазана следует отдавать предпочтение вареной и запеченной пище. После приема пищи рекомендуется выполнять простые физические упражнения, такие как ходьба. Во время Рамазана, ввиду изменения формы питания и недостатка приема жидкости, могут возникнуть запоры. По этой причине следует уделять внимание потреблению продуктов с высоким содержанием клетчатки", - добавил он.

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