В Азербайджане ожидается ввод в эксплуатацию нескольких фармпредприятий

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время в Азербайджане ожидается ввод в эксплуатацию нескольких фармацевтических предприятий.

Об этом во время обсуждения изменений в закон "О лекарственных средствах" на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по здравоохранению сказал председатель комитета Ахлиман Амирасланов, сообщает Trend.

Он отметил, что изменения в закон "О лекарственных средствах" дали толчок развитию фармацевтической промышленности, и уже введено в эксплуатацию несколько предприятий по производству лекарств.

"Ожидается, что такие предприятия будут введены в эксплуатацию и в ближайшем будущем. К созданию предприятий по производству лекарств привлекаются не только азербайджанские предприниматели, но и известные мировые компании. Ввод в эксплуатацию этих предприятий позволит сократить импорт лекарств, а также создаст условия для снижения цен на них", - добавил председатель комитета.

Отметим, что в Азербайджане определяется порядок включения лекарственных средств или же лекарственных веществ в реестр. Согласно предложенной поправке в закон "О лицензиях и разрешениях", разрешительный орган по итогам рассмотрения заявления, приложенных к нему документов (сведений) и упрощенной экспертизы лекарственных средств, в течение одиннадцати рабочих дней со дня регистрации заявления должен признать иностранную (международную) регистрацию лекарственного средства и внести его в государственный реестр лекарственных средств или же принять решение об отказе.

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