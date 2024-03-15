Стали известны пары 1/4 финала Лиги Чемпионов УЕФА

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялась финальная жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на İdman.biz, мероприятие прошло в Доме футбола УЕФА в швейцарском городе Ньон.

Восемь клубов, которые продолжают борьбу в самом престижном клубном футбольном турнире Европы, сформировали 4 пары.

Также на жеребьевке объявлены пары, которые встретятся в полуфинале. Номинальный хозяин финала также определился в ходе жеребьевки.

Четвертьфинал

1. Арсенал - Бавария

2. Атлетико - Боруссия (Дортмунд)

3. ПСЖ - Барселона

4. Реал - Манчестер Сити

1/2 финала Лиги чемпионов

5. Победитель пары "Атлетико - Боруссия" против победителя пары "ПСЖ - Барселона"

6. Победитель пары "Арсенал - Бавария" против победителя пары "Реал - Манчестер Сити".

Отметим, что матчи 1/4 финала пройдут 9-10 и 16-17 апреля, а полуфиналы - 30 апреля - 1 мая и 7-8 мая. Финал состоится 1 июня в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

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