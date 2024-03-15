Определились пары 1/4 финала Лиги Европы УЕФА

БАКУ /Trend/ - Состоялась финальная церемония жеребьевки 1/4 финала, 1/2 финала и финала Лиги Конференций УЕФА сезона 2023/24.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на İdman.biz, мероприятие прошло в Доме футбола УЕФА в Ньоне, Швейцария. Церемония началась в 17:00 по бакинскому времени.
Жеребьевка определила пары 1/4 финала, а затем и полуфинала. Также определился номинальный хозяин финала.
1/4 финала Лиги конференций
1. «Брюгге» (Бельгия) - ПАОК (Греция)
2. «Олимпиакос» (Греция) - «Фенербахче» (Турция)
3. «Астон Вилла» (Англия) - «Лилль» (Франция)
4. «Виктория Пльзень» (Чехия) - «Фиорентина» (Италия)
Полуфиналы
5. Победитель 3-й пары - победитель 2-й пары.
6. Победитель 4-й пары - победитель 1-й пары.
Финал
Победитель 5-й пары - победитель 6-й пары
Отметим, что игры 1/4 финала пройдут 11 и 18 апреля, а полуфиналы - 2 и 9 мая. Финал на «АЕК Арене» в Афинах состоится 29 мая.
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