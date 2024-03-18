Синдром дефицита внимания и гиперактивности не имеет известных специфичных причин - психолог минздрава Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Синдром дефицита внимания и гиперактивности не имеет известных специфичных причин.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минздрав, об этом заявила психолог Санаторно-курортного реабилитационного центра министерства здравоохранения Азербайджана Фидан Мамедова.

- Фидан ханым, прежде всего хотелось бы узнать, что такое синдром дефицита внимания и гиперактивности?

- Синдром дефицита внимания и гиперактивность является одним из актуальных медико-социальных явлений, возникающих в наши дни. Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) задерживают развитие центральной нервной системы (ЦНС) детей и формирование функций мозга, что затрудняет адаптацию к новым условиям жизни и познавательной деятельности. Это проявляется примерно в 2-3 года, когда ребенок начинает ходить, избыточной подвижностью и неспособностью сидеть или стоять на месте.

- В каком возрасте ребенку ставят диагноз синдром дефицита внимания и гиперактивности?

- Расстройство проявляется свое влияние школьном возрасте и в последующие годы. Диагностика проводится в дошкольном и младшем школьном возрасте. Это состояние обычно длится до конца подросткового возраста.

Чрезмерная активность снижается в подростковом и взрослом возрасте. У детей с СДВГ проявляются затруднения в планировании и организации сложных видов деятельности. Также у людей с диагнозом СДВГ чаще встречаются нарушения сна и тревожные расстройства.

Людям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности трудно контролировать свое импульсивное поведение. Это состояние приводит к неуспеваемости в школе.

- В чем причина дефицита внимания и гиперактивного расстройства?

- Несмотря на многочисленные исследования, синдром дефицита внимания и гиперактивности не имеет известных специфичных причин. В качестве возможных причин считаются генетические, нейроанатомические,

нейрофизиологические, биохимические и психосоциальные факторы. Генетическая предрасположенность играет решающую роль в патогенезе этого заболевания.

- Как распознать СДВГ у ребенка?

- К ситуациям, с которыми можно столкнуться из-за невнимательности, относятся трудности при выполнении задач, требующих внимания и длительного умственного труда, забывчивость, потеря личных вещей и др.

Трудности, связанные с импульсивностью, включают опережающие ответы на вопросы, трудности в ожидании очереди, постоянное прерывание других.

Ситуации, с которыми можно столкнуться в связи с гиперактивностью, включают неусидчивость, постоянно выполняемые хаотичные движения и др.

- Как лечится синдром дефицита внимания и гиперактивности?

- Оптимальное лечение для каждого случая различно. Правильная коррекция приводит к нормализации состояния ребенка.

Коррекционная работа должна быть направлена на решение таких вопросов, как самооценка ребенка, приобретение новых навыков, ситуация в семье, отношения с родителями и другими людьми, общение со школьными учителями, самоконтроль, привитие умения планировать и доводить начатое дело до конца, правильное речевое общение и др.

- Как максимально устранить вероятные причины развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности?

- Дети и подростки с СДВГ обязательно должны пройти психиатрическое обследование. В результате совместного лечения психиатра и психолога это может помочь ребенку сосредоточиться и снизить его импульсивность, что приведет к менее заметным проблемам с поведением.

Здесь очень важна работа психолога. У детей с таким диагнозом при неудачах наблюдается слабая психоэмоциональная устойчивость, неуверенность в себе, склонность к зависимости, слабый самоконтроль.

Психолог систематически занимается коррекцией этих проблем. Прежде всего необходимо начать с коррекции внимания. Педагоги и родители должны знать, что без развития внимания от ребенка не стоит ожидать спокойствия.

Потому что, гиперактивному ребенку сложно одновременно быть спокойным и внимательным, контролировать свое поведение. Кроме того, обучение диафрагмальному дыханию и контролю над дыханием положительно скажется как на их физическом, так и на эмоциональном здоровье.

- На что еще следует обратить внимание?

- Со стороны психолога должно быть проведено психологическое консультирование родителей, воспитывающих ребенка с СДВГ. В свою очередь, родители также должны сообщить учителю о ребенке.

Давая задания ребенку, учитель должен обращать внимание на их краткость и конкретность. Необходимо поощрять положительное поведение ребенка. Физические упражнения должны проводиться на каждом занятии. Например, протереть доску, полить цветы, принести классный журнал и др.

Поскольку дети с СДВГ не усидчивы и очень активны, то часто родительские установки взрослых слов «не делай», и «не двигайся» еще больше провоцируют их поведение. Создайте стабильный для них распорядок дня. Устанавливая правила, всегда ребенку внятно и последовательно их разъясняйте, чтобы они могли их понять и запомнить. Можно написать на бумаге поведение, которое ожидаете от детей, так, чтобы оно привлекло их внимание, и повесить его на видном месте. Это поможет им понять, что и как делать.

Помимо совместной работы психиатра и психолога, важен также подход родителя к ребенку дома и учителя в школе. Совместная работа дает эффективный результат.

Эту информацию следует донести до родителей. Родителям обязательно следует сообщить об этом классному руководителю, чтобы та, в свою очередь, могла максимально поддержать ребенка в классе.

Совместная работа психиатра, психолога, родителей и педагога – наиболее эффективный способ устранения синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

— Наблюдается ли это нарушение только у детей и подростков?

- Поведенческие реакции, такие как безразличие, потеря концентрации, невнимательность или забывчивость, могут наблюдаться в повседневной жизни и у детей, и у взрослых. Эти реакции обычно основаны на психологических и биологических воздействиях на человека.

Когда условия, вызвавшие эту ситуацию устранены, человек обычно возвращается в прежнее состояние. Однако по мере возникновения этих реакций их часто путают с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Синдром дефицита внимания и гиперактивности определяется в области медицины и психологии как «чрезмерная и импульсивная активность, расстройство восприятия и неспособность сосредоточиться, а также расстройство поведения».

Каковы наиболее распространенные симптомы СДВГ у подростков?

- Среди наиболее распространенных симптомов и признаков СДВГ у подростков можно отметить неспособность концентрироваться на заданиях и доводить их до конца, психическую отстраненность. Также можно наблюдать неспособность плодотворно работать, потерю производительности, неэффективное управление временем. Такие люди обычно говорят не задумываясь и первое, что приходит им в голову. Это происходит из-за того, что они не могут сосредоточиться на своих мыслях.

Устранить недостаток можно в результате неврологического лечения и психокоррекции.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!