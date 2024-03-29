Этот поединок стал для меня приятным реваншем - боксер сборной Азербайджана Зейнаб Рагимова

БАКУ /Trend/ - Этот поединок стал для меня приятным реваншем. Очень рада, что стала чемпионкой международного турнира, прошедшего в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом İdman.biz заявила боксер сборной Азербайджана Зейнаб Рагимова (54 кг).

Азербайджанская спортсменка, завоевавшая золотую медаль на международном турнире "Великий шелковый путь" в Баку, прокомментировала свою победу. Она рассказала, что на бакинском ринге ей удалось взять реванш за поражение на чемпионате Европы.

"На пути к финалу я встретилась с итальянкой Аленой Савчук. Мы до этого встречались с ней на чемпионате Европы в Будве в 2022 году и я проиграла. С этой точки зрения, этот поединок стал для меня приятным реваншем. Правда, бой был трудным. У меня был психологический стресс, из-за прошлого проигрыша. Но все получилось так, как я хотела. Мне удалось победить ее у себя на родине", - подчеркнула она.

Рагимова рассказала, что поединок за золото был очень напряженным.

"В финале я боролась с узбекским боксером. Я победила ее со счетом 4:1, завоевала золотую медаль и спела гимн Азербайджана. Впереди нас ждет чемпионат Европы. Я готовлюсь к этому соревнованию изо всех сил. Верю, что смогу стать чемпионом континентального первенства", - добавила она.

Отметим, что в финале Рагимова победила узбечку Шахину Нематову.

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