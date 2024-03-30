Трое иностранцев, среди которых француз, проникли в депо Бакметрополитена и намеренно повредили имущество

БАКУ /Trend/ - Задержаны трое иностранных граждан, проникших в депо Бакинского метрополитена, и нанесших ущерб имуществу.

Об этом в субботу Trend сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Было отмечено, что граждане Австралии, Новой Зеландии и Франции, находящиеся в Азербайджане в качестве туристов, проникли в депо метрополитена, и разрисовали краской несколько вагонов.

"Вышеуказанные лица были установлены и задержаны сотрудниками полиции. Сумма ущерба в результате незаконных действий задержанных лиц составляет 4850 манатов. Иностранные граждане, умышленно повредившие государственное имущество, будут привлечены в соответствии с законодательством к ответственности", - говорится в сообщении ведомства.

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