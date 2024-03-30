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Назначен начальник дорожной полиции Ханкенди

Общество Материалы 30 марта 2024 17:12 (UTC +04:00)
Назначен начальник дорожной полиции Ханкенди

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В город Ханкенди назначен начальник Государственной дорожной полиции.

Как сообщает в субботу Trend, в связи с этим министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал соответствующий приказ.

Согласно приказу, начальник отделения Государственной дорожной полиции Гёйгёльского РОП майор полиции Азер Алекперов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником отделения Государственной дорожной полиции города Ханкенди.

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