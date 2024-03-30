Назначен начальник дорожной полиции Ханкенди

БАКУ /Trend/ - В город Ханкенди назначен начальник Государственной дорожной полиции.

Как сообщает в субботу Trend, в связи с этим министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал соответствующий приказ.

Согласно приказу, начальник отделения Государственной дорожной полиции Гёйгёльского РОП майор полиции Азер Алекперов освобожден от занимаемой должности и назначен начальником отделения Государственной дорожной полиции города Ханкенди.

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