Шахматисты пойдут на риск в поединке с Абасовым - Васиф Дурарбейли

БАКУ /Trend/ - Шахматисты пойдут на риск в поединке с Абасовым.

Как сообщает в среду Trend, об этом İdman.biz заявил шахматист сборной Азербайджана Васиф Дурарбейли.

Гроссмейстер оценил шансы Ниджата Абасова на турнире претендентов, стартующем 4 апреля в Канаде. Он рассказал, что подход в этом соревновании другой.

"Важно только первое место. Ниджат занимает последнее место в рейтинге. Обычно рейтинг довольно точен с точки зрения прогнозирования соревнований. Шансы на победу довольно низкие. Но в целом есть шанс сыграть хорошо. Каждый будет стараться выиграть очки, рискуя в поединке с ним. Абасов сможет правильно использовать эти возможности", - отметил В.Дурарбейли.

Дурарбейли считает преимуществом для Абасова присутствие на турнире многих молодых шахматистов.

"Индийские шахматисты будут соревноваться в этом турнире впервые. Отчасти это хорошо для Ниджата", - добавил гроссмейстер.

Отметим, что в первом туре 4 апреля Абасов встретится с Яном Непомнящим.

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