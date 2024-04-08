В правоохранительные органы Азербайджана направлены материалы по ущербу Госбюджету на 13,7 миллионов манатов

БАКУ /Trend/ - В связи с предполагаемыми признаками состава преступления по ущербу, нанесенному бюджету Азербайджанской Республики в размере 13,7 миллиона манатов, соответствующие материалы направлены в правоохранительные органы.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в отчете Счетной палаты Азербайджана за 2023 год.

Коллегия Счетной палаты Азербайджана внесла предложения по возмещению ущерба, нанесенного бюджету в результате финансовых несоответствий в государственных структурах в 2023 году в денежной и натуральной формах в размере 60,7 миллиона манатов,

Отмечается, что на фоне того, что ущерб бюджету, исчисленный в размере 28,8 миллиона манатов, состоит из выплат социального характера населению, Счетной палатой не была определена мера по восстановлению этой суммы, было принято решение о приостановке части этих выплат.

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